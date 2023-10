Polizei Dortmund

POL-DO: Offenbar nach illegalem Kfz-Rennen: Verkehrsunfall auf der Borker Straße - beteiligtes Auto gerät in Brand

Dortmund (ots)

Offenbar war es das Ende eines illegalen Kfz-Rennens zwischen zwei jungen Männern: Auf der Borker Straße sind in der Nacht zu Sonntag (8. Oktober) zwei Autos kollidiert. Eines der beiden geriet dadurch in Brand. Die an dem mutmaßlichen Rennen unbeteiligte junge Fahrerin wurde ebenso wie der Fahrer des anderen Autos verletzt.

Ersten Zeugenangaben zufolge war ein 23-jähriger Dortmunder mit seinem Honda gegen 2 Uhr auf der Borker Straße unterwegs. Zuvor hatten Zeugen beobachtet, wie er und auch der 20-jährige Fahrer eines vor ihm fahrenden Honda (aus Lünen) sein Fahrzeug stark beschleunigte. Sie waren offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Eine 22-Jährige aus Selm befuhr zum selben Zeitpunkt die Straße in Fahrtrichtung Norden. Sie hatte kurz an der Bushaltestelle "Siebenpfenningsknapp" gehalten und war gerade wieder angefahren. Plötzlich bemerkte sie, dass der ihr entgegenkommende Honda nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 23-Jährige lenkte gegen und geriet so auf die Gegenspur, wo sein Auto mit dem Corsa der 22-Jährigen kollidiere. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieser in den Straßengraben und geriet dort in Flammen. Er brannte komplett aus.

Der Dortmunder und die Selmerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Borker Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme bis in den Vormittag hinein in beide Richtungen gesperrt werden. Die beiden Hondas wurden ebenso sichergestellt wie die Mobiltelefone und Führerscheine der jungen Männer.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 13.000 Euro.

