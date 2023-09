Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rotes Pedelec gestohlen

Hückeswagen (ots)

An der Bushaltestelle Friedrichstraße in Hückeswagen ist am Dienstag (12. September) ein rotes Pedelec der Marke Bulls gestohlen worden. Der Geschädigte hatte das Pedelec gegen acht Uhr am Morgen an dem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, waren Pedelec als auch das Schloss verschwunden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell