Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Vereinsheim

Gummersbach (ots)

Zwischen Montagabend (11. September, 21 Uhr) und Dienstagmorgen sind Einbrecher in Gummersbach-Rospe in das Vereinsheim eines Tennisclubs eingestiegen. Um in das Vereinsheim an der Hardtstraße zu kommen, hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes auf. Im Anschluss entwendeten sie zwei Kaffeemaschinen, eine Musikbox der Marke Teufel, ein Mikrofon sowie eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell