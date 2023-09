Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall in Gummersbach-Bernberg

Gummersbach (ots)

Auf der Lindenstockstraße im Gummersbacher Ortsteil Bernberg ist am Dienstagvormittag (12. September) eine 88-jährige Fußgängerin beim Überschreiten der Fahrbahn von einem PKW erfasst worden und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Gegen 10.13 Uhr wollte die Seniorin aus Gummersbach die Lindenstockstraße etwa in Höhe der Einmündung mit der Straße "In der Steinerwiese" überqueren. Eine 49-jährige Gummersbacherin, die mit einem Peugeot in Richtung Dümmlinghausen fuhr, erfasste die Seniorin, die im Anschluss auf die Fahrbahn stürzte. Die 88-Jährige musste vor Ort reanimiert werden; Rettungskräfte brachten sie im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Neben Rettungskräften und der Polizei sind auch Notfallseelsorger im Einsatz. Wegen der noch laufenden Unfallaufnahme ist die Unfallstelle bis auf weiteres gesperrt.

