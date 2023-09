Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Manipulierter Ausgabeschacht an Geldautomat

Bild-Infos

Download

Waldbröl (ots)

Mit einer Attrappe eines Geldausgabeschacht haben Unbekannte am Montag (11. September) versucht, an einem Geldautomat in Waldbröl Geld zu erbeuten.

Eine 43-Jährige aus Nümbrecht wollte gegen 19 Uhr Geld an dem Automaten in der Vennstraße abheben. Am Ende des Vorgangs machte der Automat die üblichen Geräusche, jedoch blieb der Ausgabeschacht verschlossen und der Automat zeigte eine Störungsmeldung an. Weil der Nümbrechterin dies alles eigenartig vorkam, rief sie die Polizei zu Hilfe. Diese stellte fest, dass sich vor dem Geldausgabefach eine funktionsunfähige Attrappe befand. Die Attrappe ließ sich lösen, worauf dahinter das ausgezahlte Geld zum Vorschein kam.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell