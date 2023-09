Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto landet im Garten

Waldbröl (ots)

Auf der Morsbacher Straße hat am Montagmorgen (11. September) ein 42-jähriger Waldbröler die Kontrolle über seinen Opel verloren. Er kam nach rechts von de Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke, sein Auto überschlug sich und landete in einem Garten. Drei Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Waldbröler fuhr mit zwei weiteren Insassen um 6:45 Uhr auf der Morbacher Straße aus Richtung Biebelshof kommend in Fahrtrichtung Waldbröl. Nach eigenen Angaben kam ihm im zweispurigen Gegenverkehr ein Auto auf der linken Spur entgegen. Obwohl dieser auf seiner Spur blieb, erschrak sich der 42-Jährige und lenkte abrupt nach rechts. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Opel. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach in einem Garten. Dabei zogen sich alle drei Insassen des Opel leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Opel entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell