Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 51-Jähriger bei Unfall mit Motorroller schwer verletzt

Reichshof (ots)

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitagmorgen (8. September) auf der L 351 in Reichshof-Tillkausen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige aus Reichshof war gegen 06.15 Uhr von Hespert in Richtung Tillkausen gefahren. Als er in einer Linkskurve nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand geriet, verlor er die Kontrolle über den Motorroller und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden.

