Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Geldwechseln bestohlen

Nümbrecht (ots)

Ein 79-Jähriger ist am Donnerstag (7. September) von einem Trickdieb beim Geldwechseln bestohlen worden. Der Senior aus Nümbrecht war gegen 11 Uhr nach dem Einkauf in einem Discountmarkt an der Hauptstraße auf dem Parkplatz von einem Mann angesprochen worden, der um das Wechseln einer Münze bat. Als der 79-Jährige in seiner Geldbörse nachschaute, griff der Unbekannte kurz an die Geldbörse. Wie der Geschädigte später feststellte, hatte der Mann dabei unbemerkt ins Geldscheinfach gegriffen und Geld gestohlen.

Der Verdächtige war etwa 185 cm groß, hatte dunkle Haare und trug weiße Bekleidung. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell