POL-GM: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Engelskirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr am Mittwoch und 7:30 Uhr am Donnerstagmorgen (6. September) hebelten Kriminelle den Hintereingang einer Gaststätte in der Gummersbacher Straße in Wiehlmünden auf. Die Einbrecher entwendeten einen Tresor und Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

