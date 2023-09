Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einwohnermeldeamt

Gummersbach (ots)

Vergangene Nacht (7. September) hebelten Kriminelle ein Fenster zum Einwohnermeldeamt in Gummersbach auf und gelangten so in dessen Räumlichkeiten. Dabei lösten sie gegen 3:10 Uhr den Alarm aus. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, waren die Eindringlinge bereits geflüchtet. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell