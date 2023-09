Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Von der Fahrbahn abgekommen

Reichshof (ots)

In einer Linkskurve hat am Donnerstag (6. September) ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte erst einen Baum und landete dann an einer Mauer. Um kurz vor acht Uhr morgens fuhr der Wuppertaler mit seinem VW Caddy auf der Hesperter Dorfstraße in Fahrtrichtung Hesperter Straße. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er erst gegen einen Baum und anschließend eine Mauer prallte. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seine VW entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell