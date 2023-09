Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte gestohlen

Engelskirchen (ots)

Eine Rüttelplatte haben Unbekannte zwischen 17.30 Uhr am Montag (4. September) und sieben Uhr am Dienstagmorgen von einer Baustelle an der Overather Straße in Engelskirchen-Loope gestohlen. Die etwa 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte vom Typ Wacker Neuson DPU 6555 hatten Arbeiter beim Verlassen der Baustelle zur Diebstahlssicherung zwischen der Schaufel eines Baggers und dem Untergrund eingeklemmt. Die Diebe starteten offenbar den Bagger und hoben die Schaufel an, sodass sie die Rüttelplatte entwenden konnten. Aufgrund des Gewichts dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell