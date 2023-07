Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener PKW-Fahrer verunfallt

Pirmasens (ots)

In der Lemberger Straße in Pirmasens von der Ruhbank kommend in Fahrtrichtung Lemberg ist am Sonntag, den 16.07.2023 um 02:10 Uhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidiert. Beide Fahrzeuge sind vermutlich total beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Dem 34-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Beifahrerin des verunfallten PKW wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 45.000 Euro.

