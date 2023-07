Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B270 in Fahrtrichtung Pirmasens, bei dem eine 61-jährige PKW-Fahrerin mehrfach sowohl links als auch rechts die Leitplanke beschädigte. Die Verursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Ursache für ihre Schlangenlinienfahrt war möglicherweise der Einfluss von mehreren Medikamenten. Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport des verunfallten PKW waren beide Richtungsfahrbahnen der B270 vorübergehend gesperrt.

