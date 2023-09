POL-GM: Mit Bitcoin-Anlage aufs Kreuz gelegt

Marienheide (ots) - Bei einem Einbruch in ein Büro an der Landwehrstraße haben Unbekannte am Wochenende (2. - 4. September) Bargeld erbeutet. Das Büro befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher hebelten zwischen 12 Uhr am Samstag und acht Uhr am Montag die Zugangstüre aufgehebelt und stießen bei der Durchsuchung auf Bargeld, welches sie entwendeten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. ...

mehr