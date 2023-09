Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein Motorrad vom Typ KTM 1290 Super Duke haben Unbekannte zwischen Samstag und Montag (2. - 4. September) in der Gummersbacher Innenstadt gestohlen. Das schwarz lackierte Motorrad mit dem Kennzeichen WAF-EZ 2 hatte der Geschädigte gegen 20 Uhr am Samstagabend unter der Bahnunterführung an der Einmündung Brückenstraße/Andienungsstraße abgestellt. Als er am Montagmittag zurückkehrte, war die KTM verschwunden. Besonders auffällig an dem Motorrad ist die als Giraffe geformte Hupe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

