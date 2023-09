Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch in Tankstelle Zigaretten erbeutet

Morsbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (5. September) haben zwei Unbekannte eine Tankstelle an der Waldbröler Straße in Morsbach aufgebrochen und Zigaretten gestohlen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass ein mit zwei Personen besetzter schwarzer VW Golf ohne Kennzeichen gegen 02.15 Uhr auf das Tankstellengelände fuhr. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verstauten einen Großteil der Zigaretten aus der Verkaufsauslage in einem großen Sack, mit dem sie wenig später die Flucht antraten. Vermutlich flüchteten sie in Richtung Wissen. Zeugen, die Angaben zu dem Fluchtwagen machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell