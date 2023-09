Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendlicher an Bushaltestelle beraubt

Wiehl (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend (2. September) in einer Bushaltestelle in der Bantenberger Straße in Bielstein von drei Unbekannte seines Handys beraubt worden. Nach eigenen Angaben saß der Jugendliche um 20 Uhr in der Bushaltestelle als sich das Trio näherte. Erst schlugen sie ihm das Handy aus der Hand und anschließend schlugen sie auf ihn ein. Dann entfernte sich das Trio in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

