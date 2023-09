Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Manipulierter Geldautomat

Waldbröl (ots)

Vermutlich am Mittwochabend (30. August) ist der Geldautomat einer Bank in der Vennstraße mit Technik zum Auslesen von Kartendaten versehen worden. Bei dem sogenannten Skimming versuchen Kriminelle die Daten der eingeschobenen EC-Karten auszulesen. Gleichzeitig wird an dem Automaten eine versteckte Kamera angebracht, mit der die Eingabe der zugehörigen PIN aufgezeichnet wird. Im aktuellen Fall war dem Betreiber des Automaten am Mittwochabend eine Störung angezeigt worden, die durch das Einbringen eines Lesegerätes in den Karteneinschub verursacht worden sein dürfte. Das Lesegerät konnte von einem Techniker ausgebaut und von der Polizei sichergestellt werden. Der Spurenlage nach dürfte sich oberhalb des Tastenfalls eine Kamera befunden haben, die aber bei der Anzeigenaufnahme gegen 12 Uhr am Donnerstag nicht mehr vorhanden war. Wer den Geldautomaten im fraglichen Zeitraum benutzt hat, sollte sich mit seinem Geldinstitut in Verbindung setzen, um einen möglichen Missbrauch zu verhindern.

