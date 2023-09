Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer LKW-Unfall in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Bei einem LKW-Unfall auf der B55A hat sich am Freitagmorgen (1. September) ein LKW-Fahrer aus Belarus schwere Verletzungen zugezogen. Der 39-Jährige war gegen 07.35 Uhr mit einem Sattelzug aus Richtung der Autobahn gekommen und in Richtung Bergneustadt gefahren. In einer 90-Grad-Kurve am Ende der Kraftfahrstraße fuhr er nach Zeugenangaben ungebremst geradeaus. Der Sattelzug fuhr über die ansteigende Böschung hinweg und stürzte anschließend einen steilen Abhang hinab. Weil der LKW auf der Fahrerseite zum Liegen kam, war der Fahrer in dem Führerhaus eingeschlossen.

Die Feuerwehr befreite den 39-Jährigen aus seiner misslichen Lage. Nach derzeitigem Stand kam er mit relativ glimpflichen Verletzungen davon, musste aber ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär verblieb. Weil seine Atemluft nach Alkohol roch, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Aus dem mit Kunststoffgranulat beladenem Sattelzug traten geringe Mengen Diesel aus; das Leck am Tank konnte von der Feuerwehr schnell abgedichtet werden. Voraussichtlich ist die Unfallstelle noch für mehrere Stunden gesperrt, da die Bergung des LKW samt Ladung sehr aufwändig ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell