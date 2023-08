Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: BMW mit gestohlenen Kennzeichen gesucht

Waldbröl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Waldbröl-Bröl in der Nacht zu Mittwoch (30. August) sucht die Polizei nach einem silbernen BMW Kombi, an dem die gestohlenen Kennzeichen K-GA 2380 angebracht waren. Kurz nach Mitternacht war der BMW, vermutlich ein älteres Modell der 3er-Reihe, beim Zurücksetzen an der Oberbrölstraße gegen einen anderen PKW gestoßen und hatte sich anschließend entfernt. Zeugen konnten das Kennzeichen K - GA 2380 ablesen, welches im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen einliegt. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

