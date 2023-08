Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: PKW prallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wehnrather Straße in Reichshof-Sinspert haben am Mittwochmorgen (30. August) ein 15- und ein 18-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Gegen 07.30 Uhr fuhr der 18-Jährige aus Reichshof mit einem Dacia auf der Wehnrather Straße in Richtung Eckenhagen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam der Dacia nach links von der Fahrbahn in einen Grünstreifen ab und prallte wenig später frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An dem Dacia entstand ein Totalschaden.

