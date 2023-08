POL-GM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bergneustadt (ots) - Auf dem Rad- und Gehweg zwischen der Othestraße und dem Rewe-Markt hat sich am Montag (28. August) ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Frau aus Bergneustadt war gegen 12.30 Uhr in Höhe der Brücke über den Othebach auf einen Mann getroffen, der sich mit heruntergelassener Hose auf dem Geh- und Radweg befand. Laut der Zeugin hatte sich der Unbekannte etwa eine halbe Stunde zuvor an ...

