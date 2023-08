POL-GM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.08.2023: 19-Jähriger in der Radevormwalder Innenstadt an Verletzung gestorben - Mordkommission ermittelt

Marienheide (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Gummersbacher Straße in Marienheide-Rodt haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (30. August) eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Zwischen 02.05 und 02.10 Uhr hatten Einbrecher die Zugangstür der Tankstelle aufgehebelt und dann einen Großteil der Zigarettenauslage gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das ...

