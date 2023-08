Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Vokuhila-Mann überfällt Getränkemarkt und zieht Pistole - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall, bei dem ein bislang Unbekannter am Mittwochnachmittag (23. August, 16:40 Uhr) einen Getränkemarkt überfallen hat. Der Mann mit Vokuhila-Frisur (vorne kurz, hinten lang) hielt sich zunächst im Geschäft an der Mündelheimer Straße auf. Als andere Kunden den Markt bereits verlassen hatten, stieß er eine 54-jährige Mitarbeiterin zu Boden, griff in die Kasse und lief mit seiner Beute auf den Parkplatz. Ein weiterer Angestellter (48) folgte ihm und sprach ihn an. Daraufhin zog der Räuber eine Pistole und richtete diese auf den Zeugen. Dann lief der Unbekannte davon. Die Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem etwa 25-30 Jahre alten Mann aus. Neben Streifenwagen waren auch ein Hubschrauber und ein Diensthund beteiligt. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: Circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, hellbraune Haare (Vokuhila), hellbrauner Dreitagebart, Brille, Schwarze Basecap, hellgrauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, blaue Sneaker.

Hinweise fürs Kriminalkommissariat 13 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell