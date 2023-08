Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Räuberischer Diebstahl in Tankstelle - Polizei fasst 44-Jährigen

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (22. August, 22 Uhr) einen 44-Jährigen gefasst, der zuvor in einer Tankstelle an der Mülheimer Straße Tabakwaren gestohlen und einen Mitarbeiter attackiert hat.

Eine Kassiererin schilderte den Beamten, dass der Mann Tabak und Zigarettenhülsen bestellte. Als die 55-Jährige die Ware auf den Tresen legte, schnappte sich der Räuber die Beute und flüchtete. Ein weiterer Tankstellen-Mitarbeiter (24) hielt den 44-Jährigen am Ausgang fest, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. Der 24-Jährige berichtete den Einsatzkräften, dass er von dem Dieb körperlich attackiert worden sei, ehe er sich losriss und fußläufig Richtung Hauptbahnhof flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten den Mann, der mittlerweile auf einem Fahrrad unterwegs war, im Bereich Königsberger Allee/Hansastraße. Da er angab, Drogen konsumiert zu haben und zudem Drogenbesteck bei sich hatte, brachten sie ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da der 44-Jährige nicht nachweisen konnte, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrads ist, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell