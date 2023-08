POL-GÖ: (372/2023) Brand einer freistehenden Scheune in Pöhlde - Polizei sucht zwei wichtige Zeugen

Göttingen (ots) - Göttingen, OT Elliehausen, Esebecker Straße, Modelfliegerplatz; Samstag, 05.08.2023; 17.30 Uhr; ELLIEHAUSEN (sm) Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein Modelsegelflugzeug in der unmittelbaren Nähe zum Modelflugplatz in ein Getreidefeld. Der Akku des Modelflugzeuges geriet nach dem Absturz in Brand und entzündete ein angrenzendes Getreidefeld. Das Getreidefeld wurde auf einer Fläche von ca. ...

mehr