Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Offener Haftbefehl

Weilerswist-Großvernich (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend in der Von-Ketteler-Straße einen Mann (30) aus Euskirchen. Dabei stellte sich heraus, dass er einen offenen Haftbefehl hatte. Zur Vollstreckung des Haftbefehls kam der Mann in den Polizeigewahrsam. Er wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt überbracht.

