Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Seniorin flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Bereits am Montagmittag (21. August, 12:45 Uhr) ist eine bislang unbekannte Autofahrerin auf ein Motorrad aufgefahren, das an einer Ampel auf der Koloniestraße im Kreuzungsbereich zum Sternbuschweg bei Rotlicht wartete.

Nachdem die Ampel wieder Grünlicht anzeigte, wollte der Fahrer (59) der Harley-Davidson seine Fahrt in Richtung Duisburg-Wedau fortsetzen, als er von hinten einen Ruck verspürte und stürzte. Nachdem er sein Motorrad von der Straße geschoben hatte und sich umdrehte, sah er hinter sich einen SUV in gelber / goldener Farbe, an dessen Steuer eine ältere Frau saß, die sich erschrocken die Hand vor den Mund hielt.

Weil der 59-Jährige zunächst vermutete, dass er sein Zweirad abgewürgt hatte und ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen ist, fuhr er nach Hause und stellte dort erst fest, dass seine Harley einen frischen Heckschaden hat. Der Duisburger suchte daraufhin die Polizeiwache in Buchholz auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei Duisburg sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtigen Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell