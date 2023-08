POL-DU: Neumühl: Unbekannter Toter obduziert und identifiziert

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer (43) kam am Montag (21. August, 13:38 Uhr) auf der B288 in Fahrtrichtung Krefeld von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Rheinbrücke und einer Tankstelle kollidierte er mit dem Pkw einer Frau (38). Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt - Lebensgefahr ...

