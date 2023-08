Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Zwei Autos kollidieren auf B288 - Vollsperrung

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (43) kam am Montag (21. August, 13:38 Uhr) auf der B288 in Fahrtrichtung Krefeld von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Rheinbrücke und einer Tankstelle kollidierte er mit dem Pkw einer Frau (38). Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt - Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Krankenwagen brachten die beiden ins Krankenhaus. Weil die Autos nicht mehr fahrbereit sind, mussten sie abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B288 in beide Fahrtrichtungen.

