Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Duisburg (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung am Montag (21. August, 7:20 Uhr) auf der Rheindeichstraße in Höhe der Lauerstraße im Gegenverkehr den Fahrer (18) eines Motorrollers bei einem Rotlichtverstoß entdeckte, ergriff dieser die Flucht. Der Duisburger beschleunigte sein Fahrzeug und überquerte die Kreuzung zur Ruhrorter Straße, obwohl auch hier die Ampel bereits mehrere Sekunden Rotlicht anzeigte. Um unbeteiligte Verkehrsteilnehmende nicht zu gefährden, brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung im Bereich der Ruhrorter Straße zunächst ab. Die Beschreibung des Fahrers und seines Motorrollers gaben sie über Funk an die anderen Streifenwagen weiter. Die Hartnäckigkeit sollte sich auszahlen: Polizisten entdeckten den Flüchtigen, der mittlerweile die zuvor entwendeten Kennzeichen vom Roller entfernt hatte und diesen nun als Fußgänger auf der Kardinal-Gahlen-Straße schob. Der Grund seiner Flucht: der 18 Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keine Fahrerlaubnis. Fraglich war zudem noch, ob er rechtmäßiger Eigentümer des Kfz ist. Den Motorroller stellte die Polizei sicher. Nachdem ein Arzt dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen hatte, trat er die Heimreise als Fußgänger an. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

