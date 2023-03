Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Personen- und Lastkraftwagen in der Rheinstraße in Nierstein

Oppenheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.03.2023 um 09:53 Uhr kam es in der Rheinstraße in Nierstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personen- und einem Lastkraftwagen.

Die beiden sich begegnenden Fahrzeuge kollidierten im Bereich einer Engstelle. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden.

Da sich die Unfallbeteiligten nicht zu einem übereinstimmenden Unfallhergang einigen konnten, werden weitere Ermittlungen in dieser Sache durch die Polizeiinspektion Oppenheim bzw. durch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer vorgenommen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachten können? Angaben zu Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim unter der unten aufgeführten Rufnummer entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell