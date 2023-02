Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vollsperrung der B9 nach Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Oppenheim (ots)

Am Dienstag, den 07.02.2023 um kurz nach 21:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Ockenheim die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Worms. Auf Höhe Nackenheim geriet er aus bislang unklaren Gründen mit seinem Personenkraftwagen nach links über die Fahrstreifenbegrenzung in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Personenkraftwagen eines 61-jährigen Mannes aus Guntersblum.

Trotz des hohen entstandenen Sachschadens an den beiden Fahrzeugen wurden die beiden Fahrer mit lediglich leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zuvor leistete die freiwillige Feuerwehr Bodenheim-Nackenheim bereits Erste Hilfe.

Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell