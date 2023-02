POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gau-Bischofsheim (ots) - Unbekannte besprühten in der Nacht vom 19.01. auf den 20.01.2023 die Lärmschutzwand zur Rheinhessenstraße/L425 in Gau-Bischofsheim mit einem 1,90m hohen und 27m langen Graffito. Dabei handelt es sich um den deutlich lesbaren Schriftzug "Ultras Mainz". Hinweise bitte der Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr. 06133/933 0 melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06133 9330 ...

