Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs (Unimog)

Dolgesheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Feldscheune kam es zum Diebstahl eines Unimogs der Marke Mercedes-Benz. Im Zeitraum zwischen Freitag, 03.02., 15 Uhr und Sonntag, 05.02., 12 Uhr wurde in Dolgesheim eine Feldscheune aufgebrochen. Durch das dadurch geöffnete Tor wurde der Unimog aus dem Baujahr 1973 herausgefahren und entwendet. Das abgebildete Bild zeigt den entwendeten Unimog im Original. Hinweise zum Verbleib des Unimogs nimmt die Polizei in Oppenheim unter der 06133 933-0 entgegen.

