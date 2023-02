Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Raub am Dorfgemeinschaftshaus

Guntersblum (ots)

Der 22-jährige Geschädigte steigt am 17.02.2023 morgens in Guntersblum aus dem Zug (S6 aus Mainz, Ankunft Guntersblum ca.8:21 Uhr). Hier bemerkt er zwei komplett schwarz gekleidete Personen mit Skimasken, die ihm dann in Richtung Dorfgemeinschaftshaus (ca. 100m Entfernung) hinterherlaufen. Eine Person drängt sich vor ihn und fordert die Herausgabe der Geldbörse. Als das Opfer dem nicht nachkommt, sprüht ihm einer der Täter Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte geht zu Boden und ihm wird die Geldbörse entwendet. Seinen Angaben zu Folge, wurde ihm dann von Passanten geholfen. Er wurde durch die Sprühaktion leicht verletzt. Beide Täter sind ca. 180 cm groß und schlank. Die Kriminalpolizei in Oppenheim hat die Ermittlungen zu diesem Raub aufgenommen.

Wer hat den vorgenannten Vorfall beobachtet, die Täter gesehen und/oder dem jungen Mann geholfen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Oppenheim 06133 933 100

