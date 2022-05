Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.05.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

47jährige missachtet die Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14.00 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg. Die Fahrerin eines Nissan befuhr die Friedrich-Schiller-Straße und wollte in die Jahnstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Fiat-Lenkerin und stieß mit deren Pkw zusammen. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von ca. 23000 Euro.

