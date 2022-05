Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.05.22 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Sigmaringen (ots)

Polizei beendet Streit unter Flüchtlingen

Eine Schlägerei in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen wurde der Polizei am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr gemeldet. Da der genaue Sachverhalt zunächst unklar war und rund einhundert Flüchtlinge im Bereich des dortigen Sportplatzes gemeldet wurden, wurden Kräfte des Polizeipräsidiums Ravensburg und des angrenzenden Polizeipräsidiums Ulm zusammengezogen und an die Örtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einem Streit zwischen einem tunesischen und einem palästinensischen Asylbewerber gekommen war, der in eine Schlägerei ausartete. Einer der beiden zog dabei ein Messer und fuchtelte wild vor dem anderen herum. Die Polizeibeamten setzten gegen eine der beiden Personen Pfefferspray ein, als diese versuchte die Beamten anzugreifen. Der andere Tatbeteiligte wurde vom Sicherheitsdienst überwältigt. Beide Tatbeteiligte wurden in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten Gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell