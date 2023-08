Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: MSV-Spiel am Freitagabend - Polizei empfiehlt frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Duisburg (ots)

Am kommenden Freitag (25. August) steht das Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SSV Ulm 1846 an. Ab 19 Uhr rollt der Ball in der Schauinsland-Reisen-Arena. Den gesamten Freitag über finden Rennen der Kanu-WM an der Regattabahn und anschließend eine Bühnenveranstaltung statt. Aus diesem Grund erwarten die Polizei und der MSV Duisburg Verkehrsbeeinträchtigungen während der Anreisephase zum Fußballspiel und empfehlen frühzeitig zum Stadion zu kommen (Einlass ab 17:30 Uhr). Nach Möglichkeit sollte die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen, da es auf Grund der Parallelveranstaltung weniger Parkraum als sonst üblich gibt. Für die Öffentlichkeit steht am Freitag ausschließlich Parkplatz 4 zur Verfügung.

