POL-DU: Hochfeld: Verletzter Fußgänger nach Unfall gesucht

Duisburg (ots) - Polizisten haben am Dienstagabend (22. August, 22 Uhr) einen 44-Jährigen gefasst, der zuvor in einer Tankstelle an der Mülheimer Straße Tabakwaren gestohlen und einen Mitarbeiter attackiert hat. Eine Kassiererin schilderte den Beamten, dass der Mann Tabak und Zigarettenhülsen bestellte. Als die 55-Jährige die Ware auf den Tresen legte, schnappte ...

