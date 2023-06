Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)

Am 07.06.2023 gegen 15:50 Uhr kam es auf der B9, in Fahrtrichtung Frankenthal, kurz nach dem Autobahnkreuz Oggersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger BMW-Fahrer die genannte Örtlichkeit und musste auf Grund einer Staubildung abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 20-Jährige Skoda-Fahrer zu spät. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurden drei der vier PKW Insassen leicht verletzt. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden in naheliegenden Krankenhäusern versorgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell