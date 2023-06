POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Friedelsheim (ots) - Straßenverkehrsgefährdung durch Mofaunfall Am späten Abend des 07.06.2023 wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Mofaunfall "Am Schwabenbach" in Friedelsheim gemeldet, bei welchem zwei Jugendliche von einem Mofa gestürzt sein sollen. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, konnten sie lediglich eine verletzte Person ...

mehr