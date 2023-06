Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung durch Mofaunfall

Friedelsheim (ots)

Am späten Abend des 07.06.2023 wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Mofaunfall "Am Schwabenbach" in Friedelsheim gemeldet, bei welchem zwei Jugendliche von einem Mofa gestürzt sein sollen. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, konnten sie lediglich eine verletzte Person antreffen, welche schwere Gesichtsverletzungen aufwies. Die andere Person hatte sich zwischenzeitlich bereits mit dem Mofa von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte unweit von der Unfallörtlichkeit das besagte Mofa sowie eine zweite Person mit frischen Verletzungen festgestellt werden. Da beide Personen bestritten das Mofa gefahren zu sein und sich Hinweise auf vorherigen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde beiden Jugendlichen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen Sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Können Sie Hinweise zum Unfallgeschehen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

