POL-GM: 20-Jähriger ist nach Unfall Führerschein los

Bergneustadt (ots)

Auf der K23 in Belmicke hat am Samstag (2. September) ein 20-jähriger Drolshagener die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der 20-Jährige fuhr um 12:40 Uhr auf der K23 aus Richtung Belmicke kommend in Fahrtrichtung Freischlade . Mit nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest bei dem jungen Fahrer durch. Dieser verlief positiv, so dass der Drolshagener eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. An seinem Golf entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

