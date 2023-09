Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendlicher bei Unfall schwerverletzt

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag (2. September) ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer zugezogen. Um kurz vor 12 Uhr fuhr er mit seiner Enduro in Windhagen auf der Hückeswagener Straße in Fahrtrichtung Gummersbach. Als vor ihm ein Mercedesfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, schaffte es der Jugendliche nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf. Dabei schleuderte der 16-Jährige von seinem Krad über das Dach des Autos vor ihm und landete davor auf der Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Autofahrer, ein 49-jähriger Mann aus Kierspe, blieb unverletzt. An seinem Mercedes entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell