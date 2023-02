Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Vorstellung der Polizeiliche Kriminalstatistik

Coesfeld (ots)

Nach der Terminverschiebung steht ein neuer Termin.

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt hiermit zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2022 am kommenden Dienstag (21.02.) ein. Der Termin findet um 14.30 Uhr im Dienstgebäude an der Daruper Straße 7 in Coesfeld, Raum 317, statt. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Pressestelle der KPB gebeten.

