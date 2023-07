Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) ereignete sich eine Unfallflucht in der Karwendelstraße. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.45 Uhr war ein Linienbus in der Karwendelstraße in nördliche Richtung unterwegs. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr auf der Füssener Straße in östlicher Richtung. Als der vorfahrtsberechtigte Busfahrer die Kreuzung Karwendelstraße Ecke Füssener Straße überqueren wollte, missachtete die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin die Vorfahrt. Der Busfahrer musste dadurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Fahrgast stürzte dabei im Bus und verletzte sich. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrgast wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, blonde zusammengebundene Haare, schwarzer Pkw Kombi

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell