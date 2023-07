Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit mehreren Beteiligten

Augsburg (ots)

Bundesstraße B300 / Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten auf der B300. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr war ein 96-Jähriger auf der B300 in nordöstliche Fahrtrichtung unterwegs. An der roten Ampel zur Bürgermeister-Ackermann-Straße kollidierte er mit insgesamt vier wartenden Fahrzeugen, indem er mittig zwischen den beiden Geradeausstreifen durch die wartenden Autos fuhr. Schließlich fuhr der Mann noch gegen die Ampel und kam dort zum Stehen. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, ein mit ihm Fahrzeug befindliches Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 96-Jährige selbst blieb unverletzt, wurde jedoch aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro.

Die Polizei prüft nun den genauen Unfallhergang und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 96-Jährigen. Die rechte Fahrspur musste aufgrund des Unfalls und anschließender Reinigungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell