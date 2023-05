Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in Waldgebiet bei Wehrbergen - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstag (22.04.2023), kam es gegen 14:30 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe des Friedhofs Wehl in Wehrbergen zu einem Brand. Das Feuer breitete sich über eine Fläche von ca. 2000 qm aus. Durch eingesetzte Feuerwehren, konnte der Brand gelöscht werden. Da es augenscheinlich an mehreren Stellen angefangen hat zu brennen, ermittelt die Polizei Hameln wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Wer hat am Samstag, dem 22.04.23, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen gesehen, die sich im oder im Nahbereich des Waldgebiets nördlich des Friedhofs Wehl, insbesondere im Bereich "Hoyer`s Eiche" aufhielten?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell